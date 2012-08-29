ДТП на Донеччині: травмовано 7 чоловік, четверо з них - росіяни

На Донеччині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано семеро осіб, у тому числі четверо громадян Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, вранці 28 серпня на 737 км автодороги Київ-Харків-Довжанський сталося зіткнення двох легковиків.

За попередніми даними, водій автомобіля «ВАЗ 2102» не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ 2110».

Внаслідок ДТП троє пасажирів автомобіля «ВАЗ 2102», а також водій та троє пасажирів автомобіля «ВАЗ 2110» (всі громадяни Російської Федерації) отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарні. Триває слідство.