"Укрзалізниця" на 29 серпня виявила 45 покинутих вантажних потягів

14:15, 29 серпня 2012
Транспорт/Звя'зок
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Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») станом на 29 серпня 2012 року виявила 45 вантажних потягів, які простоювали на станціях і на підходах до підприємств-вантажоотримувачів.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», зокрема, на Придніпровській залізниці (ПрЗ) чекають завантаження 32 потяги, на Донецькій – 8, на Одеській – 5, зокрема два потяги із зерном, ще два з гематитом і один порожній.

Через порушення підприємствами нормативних термінів зантаження і вивантаження затримано і вилучено з обігу 2 558 вагонів.

«Практика недотримання регламенту операцій завантаження-вивантаження призводить до втрат вантажних ресурсів. Крім того, покинуті потяги нерідко перешкоджають руху вантажних і пасажирських поїздів на магістральних шляхах», - відзначає «Укрзалізниця».

Як повідомляв УНІАН, залізниці України через простої і затримки піввагонів на під'їзних шляхах промислових підприємств за 6 місяців 2012 року не мали змоги задіювати у перевізному процесі 153,649 тис. піввагонів і недоотримали через це понад 96 млн. грн.

Докладніше про ситуацію з простоєм вантажних потягів і вагонів читайте у статті “Вантажні вагони грузнуть у радянських нормативах”.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.

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