«Київстар» запровадив інноваційне комутаційне обладнання Ericsson, яке дозволяє одночасно обслуговувати абонентів різних стандартів зв'язку та оптимізувати витрати на експлуатацію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Київстар» модернізував інфраструктуру мережі мобільного зв'язку, встановивши перший в Україні комутатор за технологією Blade Systems / ATCA - MSS-BC - 75 (MSC Server Blade Cluster), який підтримує різні стандарти мобільного зв'язку - від 2,5G до LTE.

MSC Server Blade Cluster - комутатори «нового покоління», які використовуються при побудові мереж, що підтримують нові технології широкосмугового мобільного інтернету.

Він встановлений і введений в експлуатацію на мережі «Київстар» в Києві. До кінця 2012 року оператор увімкне ще шість додаткових вузлів MSS-BC у Львові, Рівному, Харкові, Дніпропетровську, Сімферополі та Києві.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори - АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»).

Кількість мобільних абонентів компанії становить понад 25,1 млн абонентів широкосмугового доступу в Інтернет - більше 500 тис. тис. Загальний дохід «Київстар» у 2011 становив майже 13,1 млрд грн.