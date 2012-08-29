Зеленського звільнено з посади генерального продюсера телеканалу «Інтер»

Один з провідних телеканалів України - «Інтер» - звільнив з посади генерального продюсера каналу Володимира Зеленського, який повторно повернувся на цю посаду в листопаді 2011 року.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті каналу.

Згідно з повідомленням, офіційно В.Зеленський залишає посаду 3 вересня.

Разом з ним залишають посади і члени його команди - Сергій Шефір, Борис Шефір і Андрій Яковлєв.

"Перед нами стояв ряд непростих завдань, одне з яких - посилити лідерські позиції головного каналу країни. За період нашої роботи телеканал "Інтер" не лише посилив своє лідерство в цільовій аудиторії, а й став першим за всіма аудиторіями. Ми досягли поставлених цілей і тепер вирішили повністю присвятити себе творчому і виробничому процесам», - цитує прес-служба В.Зеленського.

Одночасно В.Зеленський заявив, що «Студія Квартал-95", художнім керівником якої він є, не має наміру припиняти співпрацю з «Інтером».

"Ми вдячні команді "Студії Квартал-95" за багаторічну плідну співпрацю у різних напрямах. Упевнені, що концентрація "Кварталу" на виробництві нових творчих проектів принесе багато цікавого. Ми розраховуємо на появу в ефірі телеканалу "Інтер" нових фільмів, серіалів і шоу, так само гаряче улюблених нашими глядачами, як "Свати" і "Вечірній Квартал", які дозволять нам залишатися такими ж цікавими для всіх наших шанувальників", - відзначив голова правління Inter Media Group Ярослав Порохняк.

Телеканал "Інтер" входить до медіагрупи U.A. Inter Mediа Group Ltd. Основним акціонером групи є перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський.

Крім "Інтеру", до медіагрупи входять телеканали "Ентер Фільм", "Ентер Музика", "НТН", "К1", "К2", "Мегаспорт" і агентство "Українські новини".