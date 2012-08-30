«Київавтодор» заготував до зими понад 28 тисяч тонн солі

Комунальна корпорація “Київавтодор” у рамках підготовки міського господарства до осінньо-зимового періоду 2012-2013 років заготувала 28,1 тис. тонн технічної солі або 85,7% від загальної кількості запасів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на генерального директора «Київавтодору» Георгія Глінського.

За його словами, вже сьогодні у належний стан приведено майданчики для тимчасового складування снігу, який буде вивезено з вулично-шляхової мережі міста у зимовий період. Більше того, підготовлено 15 ангарів-солесховищ, площа яких дозволяє одночасно вмістити близько 35 тис. тонн солі.

«Шляхово-експлуатаційні підприємства провели торги на закупівлю посилального матеріалу. Також триває підготовка снігоприбиральної техніки, майже половина якої вже готова до експлуатації у зимовий період», – сказав Г.Глінський і запевнив, що всі планові заходи корпорації будуть вчасно завершені.