Придніпровська залізниця готує ділянку Дніпропетровськ - П'ятихатки до швидкісного руху

Придніпровська залізниця продовжує підготовку ділянки Дніпропетровськ - П'ятихатки до впровадження швидкісного руху і курсування електропоїздів Інтерсіті +.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, служби Придніпровської залізниці модернізували 14,6 км колії, середнім ремонтом відремонтовано 2,9 км колії, комплексно-оздоровчим - 4,8 км, вирівняли підбивно-рихтувальними машинами 40,6 км колії.

На станціях П'ятихатки-Стикова, Верхньодніпровськ, Сухачівка, Діївка, Баглей замінені на нові 9 стрілкових переведень. 6 комплектів стрілкових переведень на станціях Горяїнове, Сухачівка, Баглей, Дніпродзержинськ-Пасажирський, Верхньодніпровськ, Воскобійня і Верхівцеве відремонтовані середнім ремонтом.

Виконано низку робіт з ремонту кабелю і засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу, а також фарбувальні роботи.

Енергетики підприємства виконали ревізію і регулювання 125,6 км контактної підвіски із заміною дефектних елементів, переобладнали контактні мережі в 4 кривих ділянках колії, 48 ізоляторів замінили на полімерні, встановили 47 опор контактної мережі і анкерів тощо.

Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд призвела до потрібних габаритів платформи на перегонах Верхньодніпровськ-Воскобійня, Діївка-Сухачівка, Горяїнове-Діївка та інших.