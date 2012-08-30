Планшети у Україні зрівнялися за популярністю з ноутбуками

За даними Яндекс.Маркету, інтерес до планшетних комп'ютерів в Україні впевнено зростає, в той час як ноутбуки стають менш популярними. Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії Яндекс.

Уперше користувачі стали цікавитися планшетами більше, ніж ноутбуками, в червні 2012 року. Однак втримати лідерство планшетам не вдалося. У липні і на ноутбуки, і на планшети звернули увагу приблизно однакова кількість користувачів - близько 5,5%. Якщо тенденція збережеться, до кінця 2012 планшети в Україні остаточно переженуть ноутбуки за кількістю зацікавлених відвідувачів. У Росії, наприклад, це сталося ще на початку року.

За даними Яндекс.Маркету за липень-серпень, до числа найпопулярніших планшетів за кількістю переглядів потрапили різні модифікації Samsung Galaxy Tab, Apple iPad і Acer Iconia Tab. Серед ноутбуків лідирує продукція Lenovo, ASUS, Samsung і Apple.

Довідка УНІАН. Яндекс - російська пошукова система та інтернет-портал. За даними Liveinternet за лютий 2012 року, частка Яндекса на пошуковому ринку - 59,3%. Яндекс присутня також в Україні, Казахстані, Білорусі та Туреччині. Дохід компанії в 2011 році становив понад 620 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, згідно з дослідженням мережі «Цитрус», в першому півріччі 2012 року частка продажів планшетів в Україні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року виросла у п'ять разів і становила 15% від продажів усіх портативних комп'ютерів (ноутбуків) в Україні.