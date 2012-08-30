Придніпровська залізниця за 7 місяців зберегла пасажирські перевезення на рівні понад 14 млн. чоловік

Придніпровська залізниця (ПрЗ) за 7 місяців 2012 року скоротила пасажирські перевезення у далекому сполученні на 0,18% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 14,228 млн. пасажирів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ПрЗ.

За даними дороги, в січні-липні 2011 року ПрЗ перевезла 14,253 млн. пасажирів.

Нагадаємо, ПрЗ за січень-червень 2012 року перевезла у далекому сполученні 4,387 млн. пасажирів, що на 0,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року (4,416 млн. пасажирів).

ПрЗ за січень-липень 2012 року перевезла 67,816 млн. тонн вантажів, що на 2,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року (66,358 млн. тонн).

На початку 2012 року ПрЗ заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн. дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить понад 227 млн. тонн вантажів і більш ніж 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПрЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПрЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш ніж 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У січні-липні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 3,895 млрд пасажирів – на 3,5% менше, ніж у січні-липні 2011 року.