«ЮТейр» з 10 вересня починає польоти за маршрутом Київ - Москва

Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» спільно з російським партнером ВАТ «Авіакомпанія «ЮТейр» у рамках розширення маршрутної мережі вводить з 10 вересня 2012 року рейс Київ (Жуляни) – Москва (Внуково).

Як повідомили УНІАН у компанії «ЮТейр-Україна», польоти на маршруті виконуватимуться щодня літаком Bombardier CRJ-200 у компоновці економ-класу і бізнес-класу.

Час у дорозі становитиме 1 годину 35 хвилин.

Нагадаємо, Державна авіаційна служба України видала дозвіл авіакомпанії "ЮТэйр-Україна" на виконання регулярних рейсів з Києва до Москви, Санкт-Петербурга і Калінінграда.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» базується в аеропорту “Київ” (Жуляни). На сьогодні флот авіаперевізника складається з 5 літаків ATR 42-300,5 літаків ATR-72-500, одного середньомагістрального Boeing 747-400 і 4 - Bombardier CRJ-200.

«ЮТейр-Україна» виконує внутрішні рейси з Києва до Донецька, Львова, Одеси, Сімферополя, Харкова, а також міжнародні рейси до Москви з Донецька, Запоріжжя, Кривого Рогу, Луганська, Миколаєва і чартерні рейси у співпраці з ООО «Anex Tour» з Києва до Анталії, Хургади, Шарм-ель-Шейха.

У 2011 році компанія збільшила пасажирські перевезення на 35% порівняно з 2010 роком - до 223,486 тис. пасажирів. У 2011 році «ЮТейр-Україна» виконала 1 770 парних рейсів - на 42% більше, ніж роком раніше.

Авіакомпанія «ЮТейр» здійснює рейси у 110 напрямах. Основним хабом компанії є аеропорт Внуково (Москва), з якого щодня виконується понад 100 рейсів. У парку компанії понад 200 літаків.

У 2011 році літаками компанії перевезено понад 6,75 мільйона пасажирів. У 2012 році авіакомпанія планує збільшити обсяг перевезень до 10 мільйонів пасажирів.

Група компаній «ЮТейр» включає компанії, що здійснюють експлуатацію повітряних суден (літаків і вертольотів), і компанії, що здійснюють ремонт і технічне обслуговування, підготовку персоналу, сервісне забезпечення рейсів, продаж авіаперевезень.

Штаб квартира Групи знаходиться в Сургуті.

До групи входять ВАТ «Авіакомпанія «ЮТейр», а також компанії «ЮТейр-Експрес», «ЮТейр-Україна», «Ютейр-Карго», «Турухан», «Нефтеюганський ВАТ», «Восток», Helisur, UTair Europe, UTair South Africa і UTair India, «ЮТейр-Технік», «ЮТейр-Інжиніринг» та інші.

У повітряному парку групи понад 550 повітряних суден – понад 200 літаків і понад 350 вертольотів.