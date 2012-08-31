Токійський суд відхилив позов Apple до Samsung. Але битва триває

Токійський окружний суд 31 серпня відхилив позов американської корпорації Apple до південнокорейської Samsung про порушення патентів. Samsung звинувачували у незаконному використанні чужих винаходів і розробок у восьми моделях смартфонів і планшетних комп'ютерів серії "Гелексі".

Токійський суд визнав претензії Apple необгрунтованими. Як наголошується у вердикті, "технології Samsung не належать до технологічного поля розробок" американської компанії.

Проте нинішнє рішення не ставить крапку у битві двох корпорацій за японський ринок. У ході процесу розглядалося тільки доволі вузьке питання про технологію передачі музики та інших даних з комп'ютера на смартфони і планшети. Паралельно триває ще більш як десять інших процесів, у ході яких розглядаються інші претензії Apple до Samsung і навпаки. Всього ж такі розгляди дві компанії ведуть зараз у 10 країнах світу, передає ІТАР-ТАРС.

Раніше у поточному місяці присяжні у Федеральному суді Сан- Хосе (штат Каліфорнія) визнали компанію Samsung винною у порушенні шести патентів Apple. Суд зобов'язав південнокорейську корпорацію виплатити компенсацію у розмірі 1,05 млрд доларів. Зараз вирішується питання про заборону продажу смартфонів Samsung у США.