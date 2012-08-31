Cтрайк бортпровідників Lufthansa заблокував чверть авіарейсів із Франкфурта

Близько чверті авіарейсів з аеропорту Франкфурта-на-Майні скасовано у п'ятницю, 31 серпня, у зв'язку зі страйком бортпровідників авіакомпанії Lufthansa – найбільшого авіаперевізника Німеччини.

Представники профспілки UFO раніше заявляли, що бортпровідники Lufthansa страйкуватимуть у п'ятницю у Франкфурті-на-Майні з 5.00 до 13.00 за місцевим часом. Страйки поки що приводять до скасування внутрішніх рейсів і до європейських країн.

За словами представника UFO Олександра Беренса, у п'ятницю страйк проводитиметься тільки в аеропорту Франкфурта – найбільшому в Німеччині. На обмін і повернення авіаквитків у терміналах аеропорту з раннього ранку п'ятниці утворилися величезні черги. Паніки серед пасажирів Lufthansa немає, чимало людей кажуть, що були готові до скасування рейсів.

Стюарди і стюардеси Lufthansa вимагають підвищення заробітної плати на 5%. Переговори представників профспілки і працедавця, що стосуються зарплати 19 тисяч співробітників, наразі успіху не мали. Lufthansa на тлі світової боргової кризи збирається скоротити інвестиції і 3,5 тис. працівників. Протягом трьох років концерн планує заощадити 1,5 млрд євро. З метою скорочення витрат Lufthansa має намір також реформувати свою дочірню авіакомпанію Germanwings і частково перевести туди співробітників, виплачуючи їм нижчі зарплати, передає РІА «Новини».