ВОІВ зареєструвала товарний знак потяга «Вікінг»

Мінськ. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) зареєструвала товарний знак потяга комбінованого транспорту «Вікінг» (VIKING TRAIN).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Білоруської залізниці.

«Від Всесвітньої організації інтелектуальної власності, до якої входять 185 держав, у тому числі й Білорусь, одержано підтвердження і сертифікат про реєстрацію товарного знаку VIKING TRAIN», - йдеться в повідомленні БЗ.

Як зазначили в прес-службі БЗ, затвердження товарного знаку - це частина рекламної стратегії просування потяга «Вікінг».

«Наразі у проекту є сайт і проморолик. Регулярний рух потяга комбінованого транспорту «Вікінг» розпочався у 2003 році. У 2009 році Єврокомісія визнала «Вікінг» найкращим європейським проектом з перевезення вантажів», - наголосили на БЗ.

Довідка УНІАН. Потяг комбінованого транспорту «Вікінг» - спільний проект залізниць Литви, України і Білорусі, стивідорних компаній і портів Клайпеда, Іллічівськ та Одеса.

Поїздом перевозяться 20- і 40-футові контейнери, а також напівпричепи та автопотяги (контрейлери), що надходять у порт Клайпеда з країн Скандинавії і Західної Європи морським транспортом, а також через поромну переправу Клайпеда (Литва) - Мукран (Німеччина), і далі відправляються до Білорусі, України, країн Кавказу, Близького Сходу через порти Одеса та Іллічівськ, і назад.

Платформи з контейнерами та автопотягами перевозяться потягом «Вікінг» не тільки через порти Клайпеда (Литва), Іллічівськ та Одеса (Україна), а й через залізничні станції Литви, Білорусі і України, які розташовані по маршруту проходження.