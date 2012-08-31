Уряд РФ схвалив угоду про спільний контроль на українсько-російському кордоні

Москва. Уряд РФ вніс до Державної думи проект федерального закону «Про ратифікацію Угоди між урядом Російської Федерації і Кабінетом Міністрів України про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на російсько-українському державному кордоні».

Як повідомили УНІАН в прес-службі уряду РФ, відповідну постанову підписав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

«Схвалити Угоду між урядом Російської Федерації і Кабінетом Міністрів України про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на російсько-українському державному кордоні, підписану в м. Донецьку 18 жовтня 2011 року», - сказано в документі.

Російський прем'єр призначив першого заступника директора - керівника Прикордонної служби ФСБ Росії Володимира Пронічева офіційним представником уряду РФ при розгляді цього питання нижньою і верхньою палатами Федеральних Зборів Росії.

Угода спрямована аправлена на підвищення ефективності роботи пунктів пропуску, скорочення часу, необхідного для проведення контролю, спрощення формальностей і створення комфортних умов для перетину спільного державного кордону особами і транспортними засобами, а також переміщення через неї товарів.

Як повідомляв УНІАН,Верховна Рада України 13 січня 2012 року ратифікувала Угоду між урядом Російської Федерації і Кабміном України про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на російсько-українському державному кордоні.

Угодою передбачено, що спільний контроль здійснюється в автомобільних і залізничних пунктах пропуску через кордон, а також може здійснюватися під час руху пасажирських потягів між залізничними пунктами пропуску через кордон. Контроль насамперед здійснюють контрольні органи держави виїзду. Контрольні органи держави в'їзду можуть розпочати контроль тільки після того, як контрольні органи держави виїзду повідомлять про закінчення контролю. Ця вимога діє також у випадку, якщо контрольні органи держави виїзду не здійснювали контроль. Положення законодавства держави виїзду, пов'язані із здійсненням контролю, перестають діяти з моменту, якщо працівники його органів повідомили про закінчення контролю.

Відповідно до угоди, після початку контролю контрольними органами держави в'їзду контрольні органи держави виїзду мають право здійснити повторний контроль тільки в разі згоди контрольних органів держави в'їзду.

Працівники контрольних органів держави однієї сторони, що здійснюють контроль на території держави іншої сторони, в разі виявлення правопорушення, здійсненого громадянином держави сторони, на території якої здійснюється контроль, проводять необхідне оформлення правопорушення.

Також угодою передбачено, що контрольні органи держави виїзду зобов'язані прийняти назад особу, якій контрольні органи держави в'їзду відмовили в пропуску на територію своєї держави. Контрольні органи держави виїзду не мають права відмовитися від прийняття і зворотного ввезення товару, в пропуску якого було відмовлено контрольними органами держави в'їзду.

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