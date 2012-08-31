Мail.Ru купила український поштовий сервіс Mail.ua

Компанія Mail.Ru Group придбала поштовий сервіс Mail.ua, який раніше належав українській компанії Internet Invest Group.

Про це повідомляє агентство «РІА Новини» з посиланням на представників компанії Mail.Ru Group.

Домен Mail.ua буде використовуватися для поштового сервісу Mail.Ru Group в Україні, при цьому у сервісу компанії вже є український інтерфейс. Усі 300 тисяч користувачів українського сервісу буде переведено у російську поштову службу.

Сума операції офіційно не називається. Як пише видання Internetua.com з посиланням на джерело, Internet Invest Group продала поштовий сервіс Mail.ua за півмільйона доларів.

Зараз за адресою mail.ua відкривається український поштовий сервіс, а не портал Mail.ru Group.

"Користувачам буде все показуватися, пояснюватися. Вони не повинні відчувати труднощів", - заявили «РІА Новини» представники прес-служби Mail.Ru Group.

Компанія Mail.Ru Group, яка має у своєму розпорядженні офіс у Києві, вже давно просуває свої сервіси в Україні, переклавши частину з них українською мовою.

Експансією на ринки СНД, і зокрема України, займається й найбільша російська інтернет-компанія "Яндекс". Наприклад, "Яндекс" володіє доменом yandex.ua, на якому розташована локалізована версія порталу компанії.

Компанія Google також має локалізовані версії своїх сервісів для українського ринку. Пошукова система компанії доступна за адресами google.ua і google.com.ua.

Виручка Mail.Ru Group за МСФЗ у першому кварталі поточного року зросла на 45% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року і становила 160,3 мільйона доларів.

За переглянутими даними, чистий прибуток компанії у 2011 році становив 208,6 мільйона доларів. Показник EBITDA за підсумками року становив 282,9 мільйона доларів, а виручка - 515,4 мільйона доларів.

Довідка УНІАН. Mail.Ru Group - провідний гравець російськомовного сегменту мережі, входить до ТОП-5 найбільших у світі інтернет-компаній. Річна виручка компанії у 2011 році становила 515,4 млн. дол.

Компанії належать дві з трьох найбільших російськомовних соціальних мереж - Однокласники і Мій Світ, два провідні інстант-месенджери Росії – Mail.Ru Агент і ICQ. Крім того, Mail.Ru Group належать пакети акцій ВКонтакті (39,99%) і Qiwi (21,35%), міноритарні частки у Facebook, Groupon і Zynga, низці великих російських і українських інтернет-компаній.