Кількість пасажирів «Українських експресів» у серпні зросла на 3-9%

У серпні кількість пасажирів міжрегіональних швидкісних електропоїздів категорії Інтерсіті+ «Український експрес» зросла на 3-9% у порівнянні з липнем.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема, на напрямку Харків-Київ-Харків кількість пасажирів у вагонах першого класу в серпні 2012 року зросла на 3%, другого класу – на 5% у порівнянні з липнем.

На напрямку Львів-Київ-Львів кількість пасажирів у вагонах першого класу зросла на 3%, другого класу — на 4%.

На маршруті Донецьк-Київ-Донецьк кількість пасажирів у першому класі зросла на 2%, у другому – на 5%.

При цьому в потязі № 154Д Донецьк-Київ (час відправлення – 16:50) спостерігалося найінтенсивніше зростання пасажиропотоку. Так, у серпні в порівнянні з липнем населеність вагонів другого класу цього потяга зросла на 9%, першого класу – на 3%.

Крім того, «Укрзалізниця» відзначає, що напередодні святкових і вихідних днів у серпні спостерігалася стовідсоткова населеність «Українських експресів» №164О Київ-Харків, № 152К Київ-Донецьк і № 169Л Київа-Львів.

За оперативними даними фахівців «Укрзалізниці», найбільш затребуваним маршрутом «Українських експресів» залишається напрямок Харків-Київ-Харків, населеність якого становить близько 80%.

Населеність напрямку Львів-Київ-Львів і Донецьк-Київ-Донецьк у серпні становила в середньому близько 30%, а в окремі дні підвищеного попиту — до 50%.

Усього з початку впровадження швидкісного руху на території України (27 травня 2012 року) послугами електропоїздів «Український експрес» скористалося близько 240 тис. чоловік.

Нагадаємо, з 14 серпня 2012 року під час оформлення проїзних документів на швидкісні електропоїзди Інтерсіті+ пасажири оплачують вартість проїзду без ПДВ.

«Укрзалізниця» планує в кінці вересня відкрити рух «Українських експресів» на маршруті Київ-Дніпропетровськ.

Довідка УНІАН. Залізницями України під брендом «Український експрес» курсують швидкісні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.