Майже всі підприємства ГМК затримують вантажні вагони на під'їзних коліях, заявляє "Укрзалізниця"

Майже всі підприємства гірничо-металургійного комплексу і вугільної промисловості України не дотримуються погоджених термінів перебування вагонів на під'їзних коліях.

Про це УНІАН повідомив заступник начальника Головного комерційного управління Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Іван Хор’яков.

За його словами, низка підприємств галузі збільшили час затримки вагонів порівняно з минулим роком.

І.Хор’яков відзначив, що загалом в українському ГМК основними причинами завищення середнього часу користування вагоном залишаються тривале оформлення митних документів, зайнятість фронтів завантаження/вивантаження, поломка механізмів, відсутність необхідної кількості продукції на складі, проведення аналізу якості вугілля.

«Аналіз ефективності користування вагонами свідчить про загрозливу тенденцію до збільшення часу простою вагонів під вантажними операціями на під'їзних коліях підприємств, що призводить до виключення їх з обороту», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України, через простій і затримки напіввагонів на під'їзних коліях промислових підприємств, за 6 місяців 2012 року не змогли задіяти в перевізному процесі 153,649 тис. напіввагонів і недоотримали, таким чином, більш як 96 млн. грн.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк напіввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. Крім того, 32 тисяч напіввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.