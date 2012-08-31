Янукович пропонує спростити та здешевити процедуру відчуження та реєстрації автомобілів

Президент України Віктор Янукович пропонує скасувати необхідність сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при другій і наступних реєстраціях транспортних засобів.

Про це йдеться у внесеному ним на розгляд Верховної Ради проекті закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування при відчуженні транспортних засобів".

Крім того, Президент пропонує змінити механізм визначення вартості транспортних засобів для цілей оподаткування операцій з їх продажу податком на доходи фізичних осіб (зміни до пунктів 173.1, 173.3 та 173.4 статті 173), а також зменшити розмір державного мита за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що однією з перепон для спрощення та здешевлення процедур відчуження транспортних засобів є необхідність визначення оціночної вартості автомобілів при їх продажу, що передбачено існуючим порядком визначення бази для оподаткування податком на доходи фізичних осіб, - з оціночної вартості автомобіля. Таким чином, обов'язок та витрати держави на адміністрування податку на доходи фізичних осіб фактично перекладається на платників такого податку.

Висока вартість процедур реєстрації автомобілів обумовлена в основному необхідністю сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при купівлі транспортних засобів у розмірі 3% вартості автомобіля. Це змушує покупців автомобілів уникати процедур укладення угод купівлі-продажу транспортних засобів в установленому порядку і не дає можливості для якісного виконання державою функцій з реєстрації та обліку транспортних засобів.

Крім цього, існуючий механізм визначення бази для розрахунку збору на обов'язкове державне пенсійне страхування залежно від вартості автомобіля, потребує проведення платної оцінки автомобілів при їх продажу на вторинному ринку, що ще більше ускладнює процес реєстрації.

Президент зазначає, що законодавством право засвідчення договорів купівлі-продажу транспортних засобів надано також нотаріусам, але висока ставка державного мита (5% суми договору відчуження транспортного засобу іншим особам, крім відчуження такого транспортного засобу дітям, одному із подружжя, батькам) унеможливлює участь нотаріусів на цьому ринку і не дає можливості забезпечити надходження до місцевих бюджетів від сплати державного мита за відповідні нотаріальні дії.