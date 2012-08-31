Аеропорт "Бориспіль" і МАУ врегулювали фінансові питання

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» і авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) врегулювали фінансові питання, що виникли напередодні.

Про це аеропорт повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Авіакомпанія відновила платіжну дисципліну відповідно до чинних договорів на обслуговування. У період проведення переговорів усі рейси авіакомпанії МАУ в аеропорту «Бориспіль» обслуговувалися у чіткій відповідності з добовим планом польотів», - сказано у повідомленні аеропорту в соціальній мережі.

«Аеропорт гарантує всебічну підтримку базових перевізників», - цитує «Бориспіль» на Facebook слова генерального директора аеропорту Антона Волова.

Водночас, як повідомили УНІАН у МАУ, проблемні фінансові питання стосувалися робочих моментів виставляння рахунків і були вирішені в робочому порядку.

Крім того, в МАУ повідомили, що питання переходу авіакомпанії у новий термінал D розглядатиметься після вирішення аеропортом питання транзиту між внутрішніми і міжнародними рейсами зі збереженням мінімального стикувального часу на нинішньому рівні 1 година 10 хвилин — 1 година 15 хвилин.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» заявив про намір з 28 жовтня 2012 року — з початку зимової навігації, перевести рейси базових національних авіаперевізників — авіакомпаній «АероСвіт» і «Міжнародні авіалінії України» у новий пасажирський термінал D.

Довідка УНІАН.«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує більш ніж 70% авіаційних пасажирських перевезень країни і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» у 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% у порівнянні з 2010 роком - до 8 млн. чоловік. У січні-червні 2012 року аеропорт збільшив обслуговування пасажирів на 11,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 3,834 млн. чоловік, обробку вантажів - на 16%, до 16,351 тис. тонн, обробку пошти - на 5%, до 2,7 тис. тонн.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності. Флот МАУ складається з 20 літаків «Боїнг 737». Авіакомпанія здійснює рейси у 40 столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР). МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.