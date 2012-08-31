Донецька залізниця скоротила час перебування вантажних вагонів на під'їзді до підприємств до 27 годин

Донецька залізниця (ДЗ) за 7 місяців 2012 року скоротила середній час перебування вантажних вагонів на під'їзних коліях до підприємств вантажовідправникам і вантажоодержувачам на 3,9%, або на 1,09 години, у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року — до 26,83 години.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), водночас низка підприємств збільшили час користування вагонами.

Зокрема, час користування вагонами збільшили ПАТ «Меткомбінат ім. Ілліча» на ст. Маріуполь-Сортувальний — на 13,48 години, ПАТ «Єнакіївський метзавод» на ст. Єнакієве - на 14,7 години, ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» на ст. Каракуба — на 5,22 години, ПАТ «Алчевський меткомбінат» на ст. Комунарськ - на 10,5 год.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України через простої і затримки піввагонів на під'їзних шляхах промислових підприємств за 6 місяців 2012 року не змогли задіювати в перевізному процесі 153,649 тис. піввагонів і недоотримали через це більш як 96 млн. грн.

Довідка УНІАН.Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.