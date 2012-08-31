ПрЗ відзначає збільшення часу перебування вантажних вагонів біля підприємств

Придніпровська залізниця (ПрЗ) за 7 місяців 2012 року через затримки рухомого складу вантажовідправниками і вантажоодержувачами відзначає збільшення середнього часу перебування вантажних вагонів на під'їзних коліях до підприємств на 4,5 години у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року — до 32,04 години.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), на ПрЗ вагони затримуються під вивантаженням через недостатню місткість складських площ.

Це призводить до простою вагонів на підприємствах під здвоєною операцією в середньому від 60 до 130 годин.

За даними «Укрзалізниці», час користування вагонами на території ПрЗ збільшило ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», де, зокрема, у травні 2012 року час користування вагонами збільшився на 43,12 години, у липні — на 30,2 години.

За 7 місяців 2012 року потік місцевого вантажу на адресу підприємства зріс на 25% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року — до 316 тис. вагонів, а вивантаження залишилося майже на рівні 2011 року. Так, за 7 місяців 2012 року середньодобовий потік вантажів на підприємство становив 1484 вагонів, вивантаження становило 369 вагонів.

Найдовше під вивантаженням на комбінаті простоювали вагони з вугіллям, коксом і флюсами.

Крім того, збільшення часу простою вагонів на ПрЗ за 7 місяців 2012 року за рахунок невиконання норм навантаження/вивантаження спостерігалося на ВАТ «ІнГЗК», ПАТ «Євраз Суха Балка», ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського», ВАТ «Євраз Баглейкокс», ПАТ «Євраз Дніпродзержинський КХЗ», ВАТ «ІнтерпайпНовомосковськийТЗ», ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод».

Як повідомляв УНІАН, залізниці України через простої і затримки піввагонів на під'їзних шляхах промислових підприємств за 6 місяців 2012 року не змогли задіювати в перевізному процесі 153,649 тис. піввагонів і недоотримали через це більш як 96 млн. грн.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.