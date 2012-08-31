ПЗЗ відзначає збільшення часу перебування вантажних вагонів на під'їзді до підприємств

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) за 7 місяців 2012 року через затримки рухомого складу вантажовідправниками і вантажоодержувачами відзначає збільшення середнього часу перебування вантажних вагонів на під'їзних коліях до підприємств на 42,3%, або на 7 годин, у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року — до 23,48 години.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема, середній час користування вагонами на території ПЗЗ збільшили ТОВ "Укрзернотранс-К", ТОВ "Трейн Укрейн", які зволікають з оформлення митних документів.

Крім того, ТОВ "Гран СВ" і ВАТ "Ланкорд" поволі проводять навантаження у зв'язку з несправністю вантажних механізмів.

Найбільше збільшили середній час користування вагоном на під'їзних коліях на території ПЗЗ у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ФГ «Едельвейс 2007» на ст. Путивль — на 120,15 години, ТОВ «Укрпалетсистем» на ст. Коростень — на 37,93 години, ПАТ «Шепетівкагаз» на ст. Шепетівка-Подільська — на 549,6 години, ПАТ «Васильківський філіал «Екогазсервіс» на ст. Васильків-1 - на 429,15 години.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України через простої і затримки піввагонів на під'їзних шляхах промислових підприємств за 6 місяців 2012 року не змогли задіювати в перевізному процесі 153,649 тис. піввагонів і недоотримали через це більш як 96 млн. грн.

Довідка УНІАН.Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.