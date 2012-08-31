Введення в експлуатацію станції метро «Теремки» у Києві відкладається на півроку

Введення в експлуатацію станції метро «Теремки» у Києві відкладається приблизно на півроку - із грудня поточного року на травень наступного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник КП «Київметробуд» Володимир Петренко повідомив сьогодні під час круглого столу, відповідаючи на запитання журналістів.

«Станція «Іподром» - питання вирішено: 450 мільйонів є, у жовтні станція запрацює. По станції «Теремки», на жаль, на сьогодні ще не вирішено питання фінансування…», - сказав В.Петренко.

Він пояснив, що наразі проводяться підготовчі роботи з будівництва цієї станції, водночас дата введення її в експлуатацію стане відома, коли буде вирішене питання з фінансуванням.

«Це 600 млн грн. Я не знаю, як це питання буде вирішуватися на рівні Верховної Ради, треба вносити зміни до бюджету», - зауважив В.Петренко.

За його словами, якщо кошти будуть виділені, то станція «Теремки» буде побудована за півроку.

«Реально будемо говорити про введення в експлуатацію - це до Дня Києва наступного року», - сказав керівник КП.

Під час круглого столу також повідомлялося, що наступного року Київський метрополітен оновить свій рухомий склад приблизно на 100 одиниць. Такі ж темпи передбачається зберегти і в 2014 році. Зокрема на наступний рік вже підписано угоду на придбання 50 нових вагонів, а також модернізацію старих вагонів, зокрема йдеться про повну реконструкцію 90 вагонів.