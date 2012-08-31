Троєщині обіцяють все нові транспортні зручності

Після будівництва автодороги на Подільсько-Воскресенському мосту у Києві відкриють новий автобусний експрес-маршрут з Троєщини у центр міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний директор КП «Київпастранс» Микола Ламбуцький повідомив сьогодні під час круглого столу.

«Після відкриття на мосту часткового - автомобільного руху – ми пропонуємо по Маяковського створити напівекспресний, надзвичайно потужний автобусний маршрут. Рухомий склад ми знайдемо завдяки тому, що замінимо кілька маршрутів автобусних на тролейбусні з невеликими капіталовкладеннями, там уже практично мережа існує», - повідомив М.Ламбуцький.

За його словами, на новому маршруті буде близько 50 автобусів, які ходитимуть з інтервалом 2-3 хвилини. «І так ми зможемо вивести Троєщину в центр міста – чи то на Хрещатик, чи до Бессарабки, чи в район центрального стадіону», - зазначив керівник «Київпастрансу».

Він також нагадав, що в жовтні цього року на Троєщині добудують швидкісну трамвайну лінію від вулиці Милославська до вулиці Райдужної, що допоможе значно покращити транспортну ситуацію на масиві.

М.Ламбуцький також вважає, що після пуску швидкісного трамваю доцільно було б зменшити інтервал руху потягів міської електрички.

Довідка УНІАН. Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу почалося на Трухановому острові у Києві 28 грудня 2003 року. Перехід буде комбінованим мостом – спільним для руху автотранспорту і поїздів метрополітену.

Планується, що перехід відкриють для проїзду автомобілів до третього кварталу 2013 року.

Далі на мосту продовжуватиметься будівництво 4-ї гілки метро з 12 станціями, що з’єднає Поділ і Троєщину.