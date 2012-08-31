Київський фунікулер з 1 вересня закривається на ремонт
17:46, 31 серпня 2012Транспорт/Звя'зок
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Київський фунікулер з 1 вересня закривається на ремонт.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Комунальне підприємство «Київпастранс» зупиняє фунікулер з 1 вересня по 1 жовтня 2012 року для виконання щорічних регламентних робіт з виконанням капітального ремонту окремих вузлів (коліс, гальм, тягового приводу, керування, зв’язку та сигналізації).
Київський фунікулер експлуатується з 1905 року. За цей час він тричі реконструювався: у 1928, 1958 та 1984 роках. Щороку восени фунікулер закривається для проведення ремонтних робіт.
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