Янукович хоче ввести прогресивну ставку пенсійного збору при купівлі авто

Президент України Віктор Янукович пропонує ввести прогресивну ставку збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при купівлі автомобілів.

Це передбачено його законопроектом "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування при відчуженні транспортних засобів" №11122 від 30 серпня 2012 року, зареєстрованим у Верховній Раді.

Нагадаємо, на сьогодні ставка пенсійного збору при відчуженні транспортних засобів становить 3%.

Згідно із законопроектом, пропонується залишити чинну на сьогодні ставку збору (3%), якщо об'єкт оподаткування не перевищує 165 прожиткових мінімумів для працездатних громадян (181,83 тис. грн), а також встановити ставку пенсійного збору на рівні 4%, якщо об'єкт оподаткування становить 165-290 прожиткових мінімумів працездатних осіб (181,83-319,58 тис. грн), 5%, якщо об'єкт оподаткування перевищує 290 прожиткових мінімумів.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, даним документом відміняється сплата пенсійного збору при другій і подальших реєстраціях транспортних засобів.

Також законопроектом встановлюється ставка митного збору за посвідчення договорів відчуження автомобілів на рівні 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн). Нагадаємо, на сьогодні це 1% суми договору.

Також пропонується визначати розмір доходу від продажу легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда, виходячи з ціни, вказаної в договорі купівлі-продажу, але не нижче середньоринкової вартості транспортного засобу або не нижче за його оцінну вартість.