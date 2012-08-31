Аеропорт "Львів" з 3 вересня переведе внутрішні рейси до нового терміналу А

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з 3 вересня 2012 переведе обслуговування всіх внутрішніх рейсів до нового терміналу А.

Про це аеропорт повідомив в мережі Facebook.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Львів» за 6 місяців 2012 року збільшив пасажиропотік на 55% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 200 тис. пасажирів.

У планах аеропорту збільшення пасажиропотоку за підсумками 2012 року на 45,2% порівняно з 2011 роком - до 700 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» - найбільший у Західній Україні за пасажиропотоком і маршрутною мережею.

У 2011 році Міжнародний аеропорт було реконструйовано. В рамках реконструкції було побудовано новий термінал загальною площею 48 тис. кв. м, а також реконструйовано злітно-посадкову смугу.

Реконструйований аеропорт розрахований на обслуговування суден класу «А», «В», «С», а також класу «D» (типу Boeing-767).

За підсумками 2011 року пасажиропотік в аеропорту «Львів» у зв'язку з реконструкцією знизився на 38,39% - до 296,9 тис. чоловік.