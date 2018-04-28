Погрібний: У Південно-Західної залізниці немає земельних конфліктів

Будівництво Дарницького залізнично-автомобільного мосту, відомого як «Міст Кирпи», викликало підтримку автовласників, яким значно полегшили життя. Перед Південно-Західною залізницею як замовником будівництва періодично постає питання про компенсацію землекористувачам, через ділянки яких проходить міст. Про те, як здійснюється виплата компенсації в бліц-інтерв'ю УНІАН розповів заступник начальника ПЗЗ з будівництва Олександр Погрібний.

- Олександре Івановичу, чи передбачалося при будівництві моста, що залізниця буде виплачувати компенсацію власникам земельних ділянок і об'єктів нерухомості?

- Як і при будь-якому великомасштабному будівництві зведення витрат передбачає такі витрати. Південно-Західна залізниця - державне підприємство, тому і в питаннях будівництва, і витрат, пов'язаних з ним, працює в рамках чинного законодавства.

- Який розмір компенсацій планувався?

- На етапі розробки проекту розмір компенсації визначається згідно з попередніми даними.

- Чи були передбачені в кошторисі будівництва моста кошти на виплату компенсацій, зокрема компанії ТОВ «Люксекспресс II», яка орендувала землю поблизу будівництва?

(Власник і засновник великого дилера HONDA ТОВ «Люксекспресс II» Микола Іваненко має намір домагатися в Європейському суді від Південно-Західної залізниці компенсації, якої компанія зазнала в результаті будівництва лівобережного з'їзду з Дарницького автомобільно-залізничного мостового переходу через Дніпро в Києві).

- Ні. Такі витрати передбачені не були.

- Засновник «Люксекспресс II» заявив, що в держбюджеті 2008 року на компенсацію землекористувачам було передбачено 750 млн грн, у тому числі 466 млн грн - на компенсацію його компанії. Чи це так?

- З 2004 року, з початку будівництва моста, кошти для виплат компенсацій хоч би кому в жодному бюджеті не були передбачені - ні в бюджеті залізниці, ні в держбюджеті країни, ні в бюджеті Києва. Жодним документом 750 млн грн не були передбачені.

- Ви були готові до виплати компенсації «Люксекспресс II»?

- Спочатку, ще в 2006 році, вивчивши документи, представлені підприємством, стало очевидно те, що всі будинки побудовані незаконно, а деякі з них на земельній ділянці, що не належить «Люксекспресс II».

- Суди в 2012 році винесли рішення, за якими компанії «Люксекспресс II» не тільки не заплатили компенсацію, але і знесли будівлі підприємства. Як ви це прокоментуєте?

- Суди підтвердили, що було очевидно ще в 2006 році. Але варто наголосити, що ні в одному з судів Південно-західна залізниця як сторона не фігурувала. Розгляди велися між «Люксекспресс II» і Київрадою, а також інспекцією Держархбудконтролю.

- Судові розгляди з іншими землекористувачами були?

- Ні не було. Ми ні з ким не судилися. Сьогодні немає конфліктів, пов'язаних із земельними питаннями.

- Комусь була виплачена компенсація при будівництві моста?

- Так, звичайно, були виплати.

- Багато говорять про те, що вартість будівництва моста з 2004 року зросла більш ніж удвічі. Чи це так?

- Є затверджений в 2007 році проект, згідно з яким кошторисна вартість будівництва мостового переходу становила 9,157 млрд грн. У 2004 році було затверджено Техніко-економічне обгрунтування, згідно з яким вартість становила 4 млрд грн.

- Чим була зумовлене більш ніж дворазове збільшення вартості з 2004 по 2007 рік?

- Вартість не збільшувалася, спочатку в 4 млрд не входили комплекс робіт з винесення інженерних мереж, частина розв'язок. Сьогодні об'єкт будується в рамках кошторису 2007 року.

- З яких джерел здійснювалося фінансування будівництва мосту?

- Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України, фінансування витрат, пов'язаних з проектуванням і будівництвом мостового переходу, здійснюється за рахунок залучених кредитів, коштів Укрзалізниці та інших джерел.

- Скільки грошей повинно було надійти з держбюджету?

- З бюджету - 3,178 млрд. грн.

- На сьогодні є якісь позови, претензії, за якими ви повинні комусь виплатити компенсацію?

- Ні, такі претензії не надходили.

- Дякую за розмову.

Розмовляла Анна Левченко (УНІАН)