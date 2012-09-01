На Дніпропетровщині перекинувся мікроавтобус: одна людина загинула, 14 - постраждали

1 вересня о 1.30 поблизу Дніпродзержинська Дніпропетровської області на 391-му км автошляху Дніпропетровськ - Запоріжжя перекинувся мікроавтобус Mercedes Sprinter. Як повідомляє прес-служба МНС, одна людина загинула і 14 постраждали, яких з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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