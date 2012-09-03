Крюківський вагонозавод у 2014 році почне серійний випуск двоповерхових вагонів

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (м. Кременчук, Полтавська обл.) у 2014 році почне серійний випуск двоповерхових вагонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Наглядової ради підприємства Володимир Приходько.

За його словами, в 2013 році буде розроблено дослідний зразок двоповерхового вагону.

«Наприкінці 2013 року буде дослідний вагон, і тоді ж почнуться випробування. У 2014 році двоповерховий вагон - це буде серійний продукт», - сказав В.Приходько.

Раніше він заявляв, що перший двоповерховий вагон може бути виготовлено підприємством до 2013 року. Тепер В.Приходько говорить, що у зв'язку із завантаженістю підприємства великою кількістю замовлень терміни виготовлення першого двоповерхового вагону перенесено на 2013 рік.

Двоповерховий вагон виробництва КВБЗ буде виготовлено з кузовом із алюмінію. Він буде обладнаний кондиціонером, екологічно чистими туалетами, діагностикою і іншим сучасним обладнанням.

Двоповерховий вагон розраховано на 140 місць. Швидкість його руху становитме 160-200 км/год. Термін служби - 50 років.

Довідка УНІАН.ПАТ «Крюківській вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, напіввагони) й пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення ”Укрзалізниці”. Продукція заводу постачається більш ніж до 20 країн світу.

«Крюківський вагонобудівний завод» є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене й діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10 750 шт., а пасажирських вагонів - зменшив на 33,3% - до 28 шт.