Крюківський вагонозавод у 1 кварталі 2013 р. почне випробування вагонів для Київського метро

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (м. Кременчук, Полтавська обл.) у першому кварталі 2013 року почне випробування модернізованих для Київського метрополітену вагонів метро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Наглядової ради підприємства Володимир Приходько.

За його словами, в рамках контракту, укладеного між підприємством і Київським метрополітеном на комплексну модернізацію 95 вагонів у 2012-2013 роках, КВБЗ планує в першому кварталі 2013 року надати на випробування перший дослідний модернізований вагон метро з оснащенням асинхронним тяговим приводом.

«У другому кварталі почнемо поставки модернізованих вагонів до Києва», - сказав В.Приходько.

Нагадаємо, вартість цього контракту становить близько 1 млрд 076,1 млн грн (із ПДВ).

Інвентарний парк Київського метрополітену цього року налічує 762 вагони трьох поколінь.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, напіввагони) й пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення ”Укрзалізниці”. Продукція заводу постачається більш ніж до 20 країн світу.

«Крюківський вагонобудівний завод» є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене й діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10 750 шт., а пасажирських вагонів - зменшив на 33,3% - до 28 шт.