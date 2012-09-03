У відання Адміністрації морських портів передадуть три судноплавні канали

Створюваній Адміністрації морських портів буде передано три судноплавні канали - Бугсько-Дніпровсько-Лиманський, Херсонський морський канал, а також глибоководний судновий хід (ГСХ) р. Дунай - Чорне море з гідротехнічними спорудами, які входять до їх складу.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, це передбачає концепція реорганізації держпідприємства «Дельта-лоцман».

Згідно з концепцією, лоцманські служби і служби регулювання руху суден будуть залишені в складі єдиного підприємства «Дельта-Лоцман».

Як повідомляв УНІАН, 17 травня 2012 р. Верховна Рада України ухвалила закон про морські порти. 8 червня Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про морські порти України».

Згідно з цим законом, в Україні буде створена Адміністрація морських портів з метою утримання і забезпечення ефективного використання державного майна, переданого їй у господарське підпорядкування, зокрема модернізації, ремонту, реконструкції і будівництва гідротехнічних споруд, інших об'єктів портової інфраструктури, розташованих у межах території і акваторії морського порту, та інших цілей.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Дельта-Лоцман» було створене для забезпечення безпеки мореплавання, а також упорядкування структури морських лоцманських служб у північно-західній частині Чорного моря.

Підприємство здійснювало діяльність за утриманням і експлуатацією гідротехнічних споруд - Бугсько-Дніпровсько-Лиманського каналу, Херсонського морського каналу, глибоководного суднового ходу «Дунай - Чорне море», а також лоцманські проведення і надання послуг служб регулювання руху суден у всіх портах України від Маріуполя до Рені.

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