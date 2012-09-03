Донецька залізниця за 7 місяців зменшила невиробничий травматизм на 25%

Донецька залізниця (ДЗ) за 7 місяців 2012 року зменшила невиробничий травматизм на 25,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.

Як повідомляє прес-служба ДЗ, усього в січні-липні 2012 року на станціях Донецької залізниці було травмовано 53 людини (за 7 місяців 2011 року - 71 людину).

Травми зі смертельним результатом за 7 місяців 2012 року дістали 33 людини, в 2011 році — 41.

ДЗ відзначає, що переважно люди травмуються на станціях і перегонах: 23 випадки на станціях, з них 15 — смертельно, і 30 випадків на перегонах, з них 18 — смертельно.

«Статистика нещасних випадків свідчить, що абсолютна більшість травм трапляється з громадянами через недотримання ними елементарних правил поведінки на залізничному транспорті», - відзначає ДЗ.

Довідка УНІАН. Гальмівний шлях потяга в середньому становить близько 800 метрів.

Потяг зі швидкістю 100 км/год за 1 секунду долає 30 метрів. Пішоходові для того, щоб перейти через рейки, потрібно не менше ніж 5 секунд.