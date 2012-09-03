У залізничні виші України цього року вступило 6 тисяч студентів

У 2012 році в залізничні вищі навчальні заклади України вступило 6 тисяч студентів.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), в 2012 році до вишів III-IV рівнів акредитації (університети, академії) залізничного профілю було зараховано близько 1,7 тис. чоловік за державним замовленням.

У навчальні заклади I-II рівнів акредитації (коледжі, технікуми) в 2012 році вступило 4,3 тис. чоловік, з них на денну форму навчання - 2,7 тис. чоловік, за державним замовленням - 1,7 тис. чоловік.

Крім того, з початку 2012 року в структурних підрозділах підприємства почали працювати понад 1,8 тис. випускників вишів, у 2011 році – більш ніж 2,5 тис. випускників.

«Укрзалізниця» відзначає, що під час працевлаштування випускників на підприємствах залізничного транспорту використовується система багатопрофільного професійного тестування, завдяки якій без впливу людського чинника можна дати характеристику майбутньому працівникові в частині рівня знань за різними напрямами - професійна спрямованість, охорона праці, безпека руху тощо.

Для кожного молодого фахівця складається індивідуальна програма стажування, до кожного з них закріплюється наставник, що полегшує адаптацію випускників у колективах.

Довідка УНІАН. На сьогодні підпорядковані Міністерству інфраструктури України і мають залізничний напрям 17 освітніх установ.