Донецька залізниця за 8 місяців перевезла 54 млн тонн кам'яного вугілля

Донецька залізниця (ДЗ) у січні-липні 2012 року перевезла 54,04 млн тонн кам'яного вугілля, що становить 56,5% від загального обсягу вантажних перевезень.

Як повідомляє ДЗ, у середньому за добу навантаження становило 3,228 тис. вагонів, або понад 221,53 тис. тонн.

У серпні 2012 року ДЗ на адресу енергетичних підприємств України відправила майже 24,5 тис. вагонів з 1,689 млн тонн кам'яного вугілля.

Нагадаємо, на ДЗ за 7 місяців 2012 року скоротила середній час знаходження вантажних вагонів на під'їзних шляхах до підприємств вантажовідправників та вантажоодержувачів на 1,09 години порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 26,83 годин.

ДЗ в січні-червні 2012 року скоротила перевезення вантажів на 4,7% проти аналогічного періоду 2011 року - до 70,7 млн ​​тонн.

Як повідомляв УНІАН, ДЗ відібрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для організації випуску єврооблігацій на 225 млн доларів.

Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).