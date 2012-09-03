«Укрзалізниця» знизила коефіцієнт індексації залізничних квитків з 1,07 до 1,02

З 1 вересня 2012 набув чинності календарний коефіцієнт індексації вартості проїзду в пасажирських поїздах - 1,02, який діятиме до 30 вересня.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), під індексацію підпадають квитки на всі категорії вагонів усіх поїздів, крім приміських.

З 1 жовтня по 24 грудня буде застосовуватися коефіцієнт індексації 0,93.

В літній період в пасажирських поїздах діяв коефіцієнт 1,07.

Довідка УНІАН. Наказом № 170 Міністерства інфраструктури України вартість проїзду залізничним транспортом визначається за 13 різними календарними періодами.