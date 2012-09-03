АМКУ повинен провести розслідування антиконкурентних дій проти ТВі - експерти

Антимонопольний комітет України має провести розслідування за фактом антиконкурентних дій проти телеканалу ТВі.

Про це йдеться в заяві Незалежної асоціації телерадіомовців (НАТ), переданій УНІАН.

Як наголошується в заяві, на сьогодні неможливо точно встановити і довести, хто саме є ініціатором виключення телеканалу ТВі з ряду кабельних мереж, «втім, бездіяльність державних органів у такій ситуації свідчить сама за себе».

У НАТ вважають, що «якщо десятки операторів кабельних мереж по всій Україні без зовнішнього тиску з усіх супутникових каналів вибрали для відключення саме цей, то це свідчить про велику ймовірність змови».

Асоціація також вважає, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення має призначити позачергові перевірки діяльності операторів кабельних мереж і застосувати санкції за порушення ними концепцій відбору програм. Крім того, Центральна виборча комісія України має дослідити вплив зриву виборчих кампаній політичних партій і окремих кандидатів, які уклали договори на розміщення передвиборної агітації на телеканалі ТВі.

У той же час, як наголошується в заяві, НАТ не раз звертала увагу міжнародних організацій на те, що серйозну загрозу свободі слова в Україні створюють випадки тиску на телекомпанії через операторів телекомунікацій. Випадки тимчасових відключень регіональних телеканалів у кабельних мережах мали місце під час усіх виборчих кампаній, втім, вони щоразу пояснювалися суто технічними проблемами. Оскаржити таке відключення практично неможливо через складність своєчасного збору доказів – на момент, коли мовник дістає можливість провести експертизу, оператор телекомунікацій стверджує, що поломка була усунута, а докази не збереглися.

Потім ця технологія була випробувана в Харкові вже відвертіше - під приводом господарського конфлікту між телеканалами і відразу кількома операторами телекомунікацій.

«Очевидно, що технологія визнана успішною і тепер використовуватиметься проти всіх опозиційних або навіть просто недостатньо лояльних телеканалів», - йдеться в заяві.

У зоні найбільших ризиків знаходяться супутникові канали, такі як ТВі, оскільки вони не захищені правом на включення до складу пакетів універсальної програмної послуги. Втім, і для ефірних мовників, насамперед - регіональних і місцевих, тимчасове відключення в кабельних мережах приводить до втрати значної частини аудиторії. Особливого значення такі випадки набувають тоді, коли співпадають з трансляцією передвиборної агітації, оскільки це може вплинути на результати виборів.

Для реалізації вищезазначених ситуацій з відключенням в Україні, як вважають в НАТ, є об'єктивні передумови: з одного боку, діяльність оператора телекомунікацій є дуже уразливою для тиску з боку органів влади, особливо – місцевої, оскільки повністю залежить від отримання дозволів на використання об'єктів комунальної власності (земельних ділянок, будівель і споруд, кабельної каналізації, і т.п.). З іншого боку, захист прав операторів телекомунікацій не є предметом діяльності такої кількості національних і міжнародних громадських і правозахисних організацій, як захист прав ЗМІ.