Південна залізниця скасувала торги на залучення кредиту в 250 млн дол.

Територіально-галузеве об'єднання «Південна залізниця» (ПЗ) відмінило торги із залучення кредиту строком на 3 роки на 250 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті держзакупівель.

Згідно з повідомленням, торги відмінено, тому що на конкурс було подано менше двох конкурсних пропозицій.

Тендер було оголошено 23 березня 2012 року.

Нагадаємо, в кінці серпня 2012 ПЗ оголосила, що залучить у ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" 6 кредитних ліній загальним лімітом 350 млн доларів під 12% річних строком на 3 роки.

Нагадаємо, ПЗ вибрала банк Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій на 250 млн доларів.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць Російської імперії (1869 р.) і одна з найбільших залізниць нинішньої України.

Залізнична мережа залізниці розташована на північному сході України. Її протяжність перевищує 3000 км, розгорнута довжина головних колій перевищує 4000 км. Залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів чоловік.

ПЗ за 6 місяців 2012 року збільшила чистий прибуток на 34,69% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 53,219 млн грн.