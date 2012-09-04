Уряд схвалив Концепцію розвитку автомобільних доріг на 2013-2018 роки

Схвалено Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки, про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Відповідне розпорядження Кабінет Міністрів ухвалив 3 вересня 2012 року.

Прийняття розпорядження дозволить визначити пріоритети та завдання розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки на основі системних методів: впровадження комплексу заходів нормативно-правового забезпечення, формування стабільних джерел фінансування дорожнього господарства, проведення реформ управління автомобільними дорогами загального користування.

Основною метою Концепції є забезпечення ефективного фінансування та розвитку існуючої мережі автомобільних доріг загального користування за маршрутами міжнародних національних транспортних коридорів, підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності автоперевезень пасажирів і вантажів, реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування.

В Україні понад 170 тисяч кілометрів автомагістралей, які потребують реконструкції та ремонту. За 2010-2011 роки було збудовано і відремонтовано понад 4 тисячі кілометрів автошляхів.