«Укрпошта» ввела нові типи міжнародних переказів

«Укрпошта» з 1 вересня ввела нові типи міжнародних переказів між Україною та Росією, які дозволяють українцям здійснювати покупки в російських інтернет-магазинах через усі відділення «Укрпошти».

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, нові міжнародні перекази передбачають звичайний переказ на розрахунковий рахунок отримувача і переказ із післяплатою за поставлений товар.

Звичайний переказ на розрахунковий рахунок отримувача можуть здійснювати як фізичні, так і юридичні особи.

Вибираючи переказ із післяплатою за поставлений товар, відправник (фізична або юридична особа) відправляє покупку отримувачу. Отримувач забирає товар у поштовому відділенні й на місці оплачує його, а кошти перераховуються відправнику.

Довідка УНІАН. В Україні працюють 14 тис. відділень «Укрпошти».