Страйк Lufthansa не відбивається на роботі київських аеропортів

Страйк, який оголосили бортпровідники авіакомпанії Lufthansa, і пов'язане з нею скасування рейсів не позначиться на роботі аеропортів Києва - «Бориспіль» та «Київ» (Жуляни).

Як повідомили УНІАН у найбільшому аеропорту України - Міжнародному аеропорту «Бориспіль», на даний момент скасовано рейс авіакомпанії Lufthansa, який повинен був прилетіти з Франкфурта в 13.20 і полетіти до Франкфурта о 14.10.

«Якщо рейс скасовують авіакомпанії, вони самі вирішують питання, пов'язані з відправленням пасажирів. У випадку, якщо рейс скасовується через страйк, авіакомпанія все одно займається вирішенням цих питань», - сказали в аеропорту.

Крім того, згідно з он-лайн-табло аеропорту, на даний момент 4 вересня скасував рейси авіакомпаній Azerbaijan Airlines з Баку, який повинен був прибути в Київ у 9.55 і Georgian Airlines, який повинен був прибути в Київ о 10.45, а також рейси в зворотному напрямку.

Водночас, як повідомили УНІАН у Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни), страйк авіакомпанії Lufthansa не відбивається на роботі цього аеропорту, оскільки ця авіакомпанія не здійснює рейсів в цей аеропорт.

«До нас вони не літають», - повідомив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в аеропортах Берліна і Франкфурта знову страйкують бортпровідники Lufthansa. Пізніше до страйку приєднається бортперсонал в аеропорту Мюнхена, повідомляє «Німецька хвиля» . Сьогодні крім страйку в аеропорту Франкфурта-на-Майні також страйкують у берлінському аеропорту Тегель, повідомляє агентство dpa.

Акції протесту почалися в 5 ранку і триватимуть до 14.00.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує до початку зимової навігації перевести міжнародні авіакомпанії на обслуговування в термінал «D», в тому числі з 27 жовтня - рейси авіакомпанії Lufthansa.

Довідка УНІАН. «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 25 травня 1924 року. 2 лютого 1994 Київський об'єднаний авіазагін був розділений на аеропорт і авіакомпанію і з цього моменту існує як незалежне підприємство. У 2012 було завершено реконструкція аеропорту та будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв. м, у тому числі площа VIP-залу - 1,5 тис. кв. м.