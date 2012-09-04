Залізниці України спрямують на реконструкцію 12 вокзалів 73 млн грн

Залізниці України в 2012 році спрямують на реконструкцію 6 вокзалів і 6 вокзальних комплексів 73,4 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), більшість реконструйованих об'єктів розташовані на шляху швидкісних поїздів, що зв'язують міста України, де проходив чемпіонат Європи з футболу. На цих об'єктах реконструкцію було завершено до початку чемпіонату, на інших роботи закінчаться до кінця поточного року.

Зокрема, в 2012 році оновлено вокзальні комплекси станцій Донецьк, Красноград, Київ-Пасажирський, Мостинська-2, а також вокзали на станціях Козятин, Жмеринка, Коростень, Львів, Луцьк, Макіївка-Пасажирська, Харків-Балашовський, ведеться реконструкція вокзалу Слов'янська, пропускна спроможність якого зросте до 10,2 тис. осіб на добу.

При виконанні будівельних і ремонтних робіт на об'єктах залізниць враховуються всі вимоги будівельних норм і стандартів потреб людей із обмеженими фізичними можливостями.

«Реконструкція вокзалів проводиться виключно за рахунок власних коштів залізниці, без залучення бюджетних коштів», - зазначає «Укрзалізниця».

Нагадаємо, що в 2011 році на ремонт і реконструкцію будівель і споруд пасажирського господарства залізниці спрямували понад 123 млн грн власних коштів.

У 2011 році проводилася реконструкція 6 вокзалів і 8 вокзальних комплексів.