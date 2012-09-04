Ринок автопрокату в Україні у 2013 році може зрости на 25%

Ринок автопрокату в Україні в 2013 році може зрости на 25%, порівняно з 2012 роком - до 3,125 тис. автомобілів.

Такий прогноз УНІАН дала Асоціація лізингодавців України за результатами чергового дослідження ринку прокату.

За даними Асоціації, обсяг ринку автопрокату в 2012 році становить 2,5 тис. автомобілів.

«Загалом, чемпіонат Європи з футболу дав значний поштовх для зростання ринку автопрокату України в першому півріччі 2012 року. Експерти Асоціації прогнозують сезонне зниження розміру автопарку в другій половині року, при цьому в 2013 році прогноз зростання ринку оцінюється в 25%», - йдеться в повідомленні Асоціації.

Довідка УНІАН. Асоціація «Українське об'єднання лізингодавців» зареєстрована в 2005 році й об'єднує юридичних осіб у сфері лізингу з метою захисту їхніх інтересів. Представляє понад 80% лізингового ринку. Об'єднання є дійсним членом LEASEUROPE - європейській федерації, до складу якої входять національні лізингові асоціації 33 країн.