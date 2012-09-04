Acer буде поставляти комп'ютери Founder для української освіти

Компанія Acer буде поставляти ПК Founder для української освіти, а сервісна мережа Acer в Україні забезпечить їхнє гарантійне обслуговування.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Acer.

Як наголошується в повідомленні, компанія Founder Technology, що входить до групи компаній Acer, була обрана урядом Китайської Народної Республіки в якості виробника партії персональних комп'ютерів, що надаються Міністерству освіти України у рамках спільної програми підтримки освіти. Постачальником комп'ютерів виступає китайське підрозділ Acer, що базується в м. Чунцин. Кількість ПК, що поставляються компанією, не розголошується.

У травні 2010 року корпорація Acer, один з лідерів світового ринку ПК, і Founder Technology Group, одна з провідних китайських компаній у сфері високих технологій, підписали угоду про довгострокову співпрацю. Одним з аспектів цієї співпраці була взаємна підтримка операцій на локальних ринках.

Відповідно до укладеної угоди, Acer поставляє комп'ютери та монітори Founder, призначені для використання в школах України. Гарантійне обслуговування ПК Founder забезпечить сервісна мережа Acer в Україні, що налічує 108 сервісних центрів, розташованих у більш ніж 30 населених пунктах по всій території країни.

Довідка УНІАН. Acer займає друге місце в світі по виробництву і реалізації портативних комп'ютерів (дані Gartner 2011 року). У групі компаній Acer працює 8 ти. чоловік по всьому світу, дохід корпорації в 2011 році становив 15,7 млрд дол.