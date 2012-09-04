Донецька залізниця за 8 місяців скоротила перевезення вантажів на 4%

Донецька залізниця (ДЗ) за 8 місяців 2012 року завантажила 95,5 млн тонн вантажів - на 4,3% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

«Обсяги вантажоперевезень поступаються показникам минулого року, що насамперед пов'язано зі скороченням виробництва в гірничо-металургійному комплексі», - повідомили УНІАН у ДЗ.

Як повідомили УНІАН у ДЗ, залізниця перевезла 38% загального обсягу перевезення вантажів усіх залізниць України.

Крім того, на підприємстві повідомили, що за 8 місяців ДЗ завантажила 54,04 млн тонн кам'яного вугілля - на 2,3% менше, ніж у січні-серпні 2011 року.

Перевезення чорних металів у січні-серпні 2012 року скоротилися на 11,6%, нафтопродуктів - на 65,3%, будівельних матеріалів - на 7,8%.

У січні-серпні 2012 року в середньому за добу ДЗ вантажила 221,530 тис. тонн вугілля, що становить 56,5% від загальних обсягів перевезень залізницею, 41 тис. тонн чорних металів, 31,5 тис. тонн флюсів, 27,6 тис . тонн коксу, 10,4 тис. тонн будівельних матеріалів.

Середня вага вантажного поїзда брутто в січні-серпні становила 3,315 тис. тонн - на 0,2% більше плану і 0,6% більше, ніж у січні-серпні 2011 року.

Середня технічна швидкість становила 38,9 км/год.

Середній пробіг локомотива становив 398 км за добу. Оборот вантажного вагона становив 1,84 доби.

«Донецька залізниця виконує всі зобов'язання перед своїми клієнтами, своєчасно забезпечує поставку рухомого складу вантажовідправникам відповідно до прийнятих від них заявок», - йдеться в повідомленні дороги.

Нагадаємо, на ДЗ за 7 місяців 2012 року скоротився середній час знаходження вантажних вагонів на під'їзних шляхах до підприємств вантажовідправників та вантажоодержувачів на 1,09 години в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 26,83 годин.

ДЗ в січні-червні 2012 року скоротила перевезення вантажів на 4,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 70,7 млн ​​тонн.

Як повідомляв УНІАН, ДЗ відібрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для організації випуску єврооблігацій на 225 млн доларів.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).