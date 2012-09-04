Магазин duty-free в аеропорту “Сімферополь” працює у звичному режимі

Магазин duty-free в аеропорту “Сімферополь” працює в звичному режимі, повідомили УНІАН в аеропорту.

Нагадаємо, з 1 вересня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» закриті більшість магазинів безмитної торгівлі duty-free, а також установи громадського харчування, розташовані в режимних зонах аеропорту. Аеропорт повідомив, що причиною закриття магазинів і кафе (ресторанів) стало проведення конкурсів і оформлення договорів оренди Фондом держмайна, а також відкликання Державною митною службою дозволів на здійснення торгової діяльності в режимних зонах аеропорту.

Сьогодні Державна митна служба повідомила про комплексну перевірку магазинів безмитної торгівлі duty-free у зв'язку з виявленням органами прокуратури низки порушень у функціонуванні таких магазинів.