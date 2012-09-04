Держмитслужба проводить комплексну перевірку магазинів duty-free

Державна митна служба проводить комплексну перевірку магазинів безмитної торгівлі duty-free, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Органами прокуратури України встановлено низку порушень у функціонуванні магазинів безмитної торгівлі», - зазначає Держмитслужба. Зокрема, йдеться про відсутність узгоджених із Фондом держмайна договорів оренди та випадки, коли термін оренди закінчився, а підприємство продовжувало свою діяльність.

У зв'язку з цим прокуратура внесла подання про усунення причин і умов, що сприяли цьому.

На вимогу прокуратури Митна служба призначила комплексну перевірку діючих магазинів безмитної торгівлі, про результати якої повинні бути поінформовані органи прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, із 1 вересня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» закрито більшість магазинів безмитної торгівлі duty-free, а також заклади громадського харчування, розташовані в режимних зонах аеропорту.

В аеропорту повідомили, що причиною закриття магазинів і кафе (ресторанів) стало проведення конкурсів і оформлення договорів оренди Фондом держмайна, а також відкликання Державною митною службою дозволів на здійснення торгової діяльності в режимних зонах аеропорту.

«У «Борисполі» стурбовані ситуацією, що виникла в магазинах безмитної торгівлі й закладах громадського харчування. Пасажири залишилися без харчування», - сказав представник аеропорту. Він не уточнив, скільки магазинів і кафе було закрито в аеропорту, а також їх загальну кількість.

Наразі аеропорт «Бориспіль» обслуговує близько 31 тис. пасажирів на день.