IBM і Vodafone розвивають ініціативу «Розумний будинок»

Корпорація IBM (США) та оператор мобільного зв'язку Vodafone (Великобританія) оголосили про співпрацю, спрямовану на об'єднання технологій мобільного зв'язку та хмарних обчислень для віддаленого управління пристроями розумного будинку. Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації IBM.

Фінансові умови угоди не розголошуються.

На думку IBM і Vodafone, ця M2M-ініціатива (Machine-to-Machine, міжмашинної взаємодії) дозволить споживачам використовувати смартфони для виконання різних функцій віддаленого доступу: перегляду даних про споживання комунальних послуг, контролю систем опалення, освітлення та охоронної сигналізації, а також запуску домашньої побутової техніки, наприклад пральних машин. Крім того, ініціатива дасть виробникам і постачальникам послуг можливість отримувати від пристроїв цінну експлуатаційну інформацію, яка може знадобитися відділам розробки продуктів і технічного обслуговування для підвищення якості послуг.

Технологія M2M робить побутову техніку «розумнішою», поєднуючи пристрої по бездротовій мережі з Інтернетом. Пристрої отримують можливість здійснювати зворотний зв'язок з провайдерами або виробниками, і ця інформація може бути використана для подальшого вдосконалення споживчого досвіду за рахунок додавання функцій і підвищення якості послуг.

Як зазначив генеральний менеджер підрозділу IBM Telecommunications Industry Скотт Стейнкен, це співпраця - приклад застосування хмарних обчислень для інновацій в бізнесі, а не традиційного підвищення ІТ-ефективності. Хмарні обчислення, особливо в поєднанні з мобільним зв'язком, будуть застосовуватися все ширше, в тому числі і для забезпечення більш персоналізованого споживчого досвіду.

Довідка УНІАН. Корпорація IBM - один зі світових лідерів ІТ-індустрії, дохід корпорації в 2011 році становив 106,9 млрд дол.

Vodafone - одна з найбільших світових компанією мобільного зв'язку, працює в 30 країнах. Абонентська база Vodafone налічує приблизно 406 млн клієнтів станом на 30 червня 2012 року. Дохід Vodafone за 2011-2012 фінансовий рік становив 73,4 млрд дол.