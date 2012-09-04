Магазини duty-free закриті в аеропортах Донецька, Харкова, Одеси і Києва

Більшість магазинів duty-free закрили в аеропортах Донецька, Харкова, Одеси і Києва.

Про це УНІАН повідомили джерела в аеропортах.

Так, у Міжнародному аеропорту «Донецьк» магазин безмитної торгівлі duty-free не працює. Докладну інформацію про закриття магазина УНІАН чекає пізніше.

Також до одержання ліцензії тимчасово припинено роботу магазина duty-free в аеропорту «Харків».

В Одеському аеропорту з трьох магазинів duty-free працює лише один.

Нагадаємо, з 1 вересня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» закрито більшість магазинів безмитної торгівлі duty-free, а також установи громадського харчування, розташовані в режимних зонах аеропорту. Аеропорт повідомив, що причиною закриття магазинів і кафе (ресторанів) стало проведення конкурсів і оформлення договорів оренди Фондом держмайна, а також відкликання Державною митною службою дозволів на здійснення торгової діяльності в режимних зонах аеропорту.

Водночас, нашому агентству раніше повідомили, що магазин безмитної торгівлі в аеропорту “Сімферополь” працює в звичному режимі.

Сьогодні Державна митна служба повідомила про комплексну перевірку магазинів безмитної торгівлі duty-free у зв'язку зі встановленням органами прокуратури низки порушень у функціонуванні таких магазинів.