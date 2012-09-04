Прокуратура розповіла про свої претензії до duty-free у "Борисполі"

Прокуратура Київської області за результатами перевірки діяльності Київської обласної митниці виявила грубі порушення Митного кодексу України і відомчих нормативних актів при відкритті магазинів безмитної торгівлі duty-free.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, зокрема, посадовці Київської облмитниці готували документи, на підставі яких Департамент організації митного контролю і оформлення Держмитслужби України приймав рішення про переоформлення суб'єктам господарювання дозволів на відкриття магазинів безмитної торгівлі в пункті пропуску Міжнародного аеропорту «Бориспіль» за відсутності у таких суб'єктів об'єктів правових підстав для використання державного майна під розміщення магазинів.

Так, окремі підприємства використовували приміщення в пункті пропуску «Бориспіль» на підставі договорів оренди, термін дії яких завершився. Інші підприємства використовували більші площі, ніж було зазначено в договорах оренди.

«З метою усунення виявлених порушень прокуратурою області голові Державної митної служби України 14 серпня 2012 внесено подання, яке перебуває на розгляді», - повідомили в прокуратурі Київської області.

Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, Державна митна служба повідомила про комплексну перевірку магазинів безмитної торгівлі duty-free у зв'язку зі встановленням органами прокуратури низки порушень у функціонуванні таких магазинів.

Роботу магазинів duty-free призупинено також у Міжнародних аеропортах «Донецьк», «Харків», у Міжнародному аеропорту «Одеса» працює один із трьох магазинів безмитної торгівлі.