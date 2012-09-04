Провайдерів, які мають транслювати «ТВі» у своїх мережах, перевірять

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення проведе моніторинг провайдерів програмної послуги, які мають транслювати телеканал «ТВі» у своїх мережах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацради з телерадіомовлення, про це повідомив на брифінгу голова Нацради Володимир Манжосов.

«Всі ви знаєте ситуацію, яка є нині в нашій державі, – передвиборча кампанія, пристрасті розгораються з кожним днем. У нас є багато заяв, звернень і звинувачень із цього приводу. Це стосується насамперед проблем каналу «ТВі», який, за інформацією компанії, виключають з кабельних мереж начебто за прямою вказівкою Національної ради чи місцевих органів влади.

Варто наголосити, що ми не маємо до цього ніякого стосунку. Національна рада вже робила заяви з цього приводу і неодноразово”, - сказав В.Манжосов.

Він наголосив, що Національна рада з телерадіомовлення вимагає від провайдерів програмної послуги виконання свого рішення щодо розширення універсальної програмної послуги на вимогу Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

“Все інше – це господарські стосунки між каналами і провайдером, в які Національна рада не має права втручатися і не втручається”, - зазначив В.Манжосов.

Також він наголосив, що за попередньою інформацією, яка надходить у зв’язку з переоформленням ліцензій, мова не йде про виключення тільки каналу «ТВі». В.Манжосов пояснив, що через розширену універсальну послугу (за визначенням – обов’язкове забезпечення абонентам можливості перегляду пакета програм у складі програм телерадіоорганізацій, які відповідно до ліцензій здійснюють наземне ефірне мовлення на території розташування відповідної багатоканальної телемережі), до якої додалися цифрові ефірні канали, багато провайдерів вимушені відмовлятися від інших каналів.

“Враховуючи всю нинішню ситуацію, яка складається навколо цього питання, необхідно сказати про безліч спекуляцій з цього приводу. Національна рада не може зараз проводити жодних перевірок, чого вимагає від нас канал «ТВі». Я можу нагадати, що його керівництво неодноразово виступало і говорило про те, що Національна рада не може взагалі проводити перевірки, що це не передбачено чинним законодавством. Зараз вони вимагають проведення перевірок і застосування якихось санкцій, добре знаючи, що перевірки на час виборчої кампанії заборонені. Тому, зважаючи на численні звернення, Національна рада проведе моніторинг усіх провайдерів програмної послуги, які транслюють цей канал, для того, щоб мати всю необхідну інформацію: де виключають, скільки виключають, і які інші канали виключаються в кабельних мережах. Коли така інформація буде, ми її оприлюднимо», - підкреслив В.Манжосов.

Як повідомлялось, наприкінці липня, майже одночасно із стартом виборчої кампанії до Верховної Ради України, телеканал «ТВі» почав зникати із кабельних мереж провайдерів програмної послуги.